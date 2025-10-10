Nazionali: Ilkhan titolare e in gol con la Turchia U21, Njie in campo per 62′

Prosegue la sosta del campionato di Serie A con le nazionali che scendono in campo in ogni angolo del mondo. Ci sono dei calciatori del Toro che sono impegnati sia tra "i grandi" che nelle giovanili. Ben tre calciatori di proprietà del Torino sono infatti scesi in campo con le proprie Under 21 e tra l'altro due di questi si sono sfidati in un confronto diretto. La giornata di oggi - venerdì 10 ottobre - è stata senza dubbio piacevole per Emirhan Ilkhan: il centrocampista granata ha trovato un gol importante con la sua selezione turca. Questa notte scende invece in campo in amichevole il difensore Guillermo Maripan, leader del Cile. Di seguito nel dettaglio tutte le prestazioni e le informazioni sulle gare dei giocatori del Toro impegnati con le varie nazionali.