Nazionali, in campo cinque giocatori del Toro: Ilkhan, Ilic, Asllani, Pedersen, Perciun

Gli impegni dei granata con le rispettive nazionali

Redazione Toro News 9 settembre - 09:52

Dopo la combattuta vittoria dell’Italia, oggi, martedì 9 settembre, saranno cinque i giocatori del Torino impegnati con le rispettive Nazionali. Ad aprire la giornata sarà Emirhan Ilkhan, in campo alle 19 con la Turchia Under 21 nella sfida contro la Croazia. Per il giovane centrocampista granata, che ha avuto un buon impatto in questa prima parte di stagione, si tratta di un banco di prova importante. Più tardi, alle 20:45 scenderanno poi in campo gli altri quattro granata. Ivan Ilić giocherà con i compagni della Serbia un match di prestigio contro l’Inghilterra, mentre Kristjan Asllani sarà al timone dell’Albania contro la Lettonia. Nello stesso orario, occhi puntati anche sulla sfida più curiosa: quella “in famiglia” tra la Norvegia di Pedersen e la Moldavia di Perciun, compagni di squadra al Toro e rivali per una sera.

ILKHAN Alle 19 scenderà in campo l’unico giocatore del Torino convocato da una selezione Under 21: Emirhan Ilkhan con la Turchia. Il centrocampista, reduce da un grave infortunio e da alcune esperienze in prestito tra Italia e all’estero, ha iniziato bene la stagione nel ruolo di play in un centrocampo a tre e questa sera sarà tra i protagonisti. La sua nazionale affronterà i pari età della Croazia nella sfida valida per la prima giornata del girone H di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, raggruppamento che comprende anche Ucraina, Ungheria e Lituania. Alla vigilia del match, Ilkhan ha dichiarato: “Abbiamo una buona rosa. Abbiamo studiato i punti deboli e i punti di forza degli avversari. Domani, con una bella prestazione, raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”. Un’occasione importante per confermare i progressi mostrati in granata e mettersi in evidenza anche a livello internazionale.

ILIC TURIN, ITALY - AUGUST 18: Ivan Ilic of Torino FC during the Coppa Italia match between Torino FC and Modena FC at Stadio Olimpico Grande Torino on August 18, 2025 in Turin, Italy. Photo: Nderim Kaceli Partita dal sapore speciale quella che attende Ivan Ilic alle ore 20:45. Il centrocampista serbo si prepara a sfidare una delle nazionali più forti e prestigiose al mondo: l’Inghilterra di Harry Kane, Marcus Rashford ed Anderson. Un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai Mondiali, ma anche un impegno che rappresenta un banco di prova fondamentale per il classe 2001, chiamato a confermare i progressi mostrati nell’ultima uscita contro la Lettonia. In quell’occasione, la Serbia ha centrato una vittoria di misura per 1-0 grazie alla rete decisiva di Dusan Vlahovic, con Ilic protagonista di una prova solida in mezzo al campo. Proprio per questo, il ct Stojković sembra orientato a confermarlo nell’undici titolare, all’interno del consueto 3-5-2, in coppia con l’ex Torino Sasa Lukic, per dare equilibrio e qualità alla mediana serba.

ASLLANI Sfida di fondamentale importanza per l’Albania nella corsa al Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. A Tirana arriva la Lettonia, reduce dalla sconfitta per 0-1 contro la Serbia di Ivan Ilic, decisa da un gol di Dusan Vlahovic. La nazionale di Sylvinho, invece, è reduce da un test amichevole vinto di misura contro Gibilterra. “Dopo la partita con Gibilterra non potevo dire che i giocatori all’esordio non avessero fatto bene. Ho visto buoni momenti, ma anche aspetti da migliorare”, ha spiegato il ct brasiliano, che in quell’occasione ha lasciato in panchina per tutta la gara il granata Kristjan Asllani. Il centrocampista, arrivato quest’estate dall’Inter, ha giocato finora tutti i 90 minuti delle qualificazioni al Mondiale e questa sera, alle 20.45, è atteso nuovamente tra i protagonisti. L’Albania si trova attualmente al terzo posto, a due lunghezze dalla Serbia che occupa la seconda posizione valida per i playoff ma con una partita in meno. Vincere diventa dunque imprescindibile per continuare a credere nella qualificazione.

PEDERSEN Torna in campo la Norvegia di Haaland e Sorloth. I norvegesi saranno impegnati nella gara contro la Moldavia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Match che la Norvegia non deve sbagliare. La vittoria dell'Italia contro Israele ha riavvicinato gli azzurri alla Norvegia, anche se il distacco è di tre punti. I norvegesi però hanno una gara in più rispetto agli azzurri. E in ottica della differenza reti questa contro la Moldavia può essere una opportunità per arrotondate ulteriormente la differenza. Sarà difficile però vedere il granata Pedersen subito in campo. Il giocatore molto probabilmente partirà dalla panchina. Nel 4-4-2 che il ct Solbaken ha cucito per la nazionale il titolare per questa sfida sembra essere Wolfe. Non è da escludere però un utilizzo del giocare a gara in corso.

PERCIUN Serata particolare per Perciun, che stasera alle 20:45 partirà dalla panchina nella delicata sfida tra Norvegia e Moldavia. Il giovane centrocampista moldavo dovrà attendere il suo momento per lasciare il segno in una partita che si preannuncia impegnativa sotto ogni aspetto. I norvegesi faranno leva su fisicità e pressing alto, costringendo la Moldavia a compattezza e ripartenze. A rendere la gara ancora più interessante è la presenza, tra le fila avversarie, di un volto a lui familiare: Marcus Pedersen, compagno di squadra in granata. Entrambi entreranno probabilmente a partita in corso. Perciun resta comunque un’opzione importante per il ct, pronto a sfruttarne dinamismo e qualità a gara in corso, quando l’intensità della sfida potrebbe favorire il suo ingresso per dare freschezza e sostanza alla squadra moldava.