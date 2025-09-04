Nazionali, oggi iniziano i granata: Asllani e Gineitis puntano alla titolarità

Iniziano le partite delle Nazionali anche per i giocatori del Torino e nella giornata di oggi - giovedì 4 settembre - saranno impegnati quattro giocatori della formazione granata. Si tratta di Saul Coco, Kristjan Asllani e Gvidas Gineitis e Marcus Pedersen che dovranno scendere in campo rispettivamente con le selezioni di Guinea Equatoriale, Albania, Lituania e Norvegia - tutti per le gare di qualificazione ai Mondiale del 2026.