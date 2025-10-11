Nazionali: panchina per Maripan nella notte, oggi tocca a Pedersen e Asllani

Terzo giorno di gare dedicate alle nazionali che vedranno protagonisti giocatori del Torino. Quest'oggi tocca a Marcus Pedersen e Kristjan Asllani, rispettivamente per la Norvegia e per l'Albania. Entrambi saranno impegnati in gare valevole per i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico del 2026. Intanto, la notte appena trascorsa ha visto in campo Guillermo Maripan, il quale ha disputato un'amichevole per la nazionale cilena.