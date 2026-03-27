Campionato fermo, i granata continuano ad allenarsi al Filadefia mentre alcuni dei loro compagni sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Gli impegni continuano nella giornata odierna di venerdì sono scesi in campo Obrador, Siviero, Njie e Pedersen.

Obrador

Siviero

Njie

Pedersen

Vittoria di misura per la Spagna Under 21 di Obrador, scesa in campo alle 16 contro Cipro in un match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Ormai è risaputo: la Spagna ha costruito dei migliori settori giovanili al mondo, e lo ha dimostrato ancora una volta sul campo, imponendosi con un netto 7-0. Il successo permette alle Furie Rosse di consolidare il primo posto nel Gruppo A, portandosi a +5 sulla Finlandia, seconda in classifica. Gara senza storia, dominata dall’inizio alla fine, con tre reti di uno straripante Gonzalo Garcia (Real Madrid). Obrador non è partito titolare: nel ruolo di terzino sinistro nel 4-3-3 è stato infatti preferito Alex Valle, ex Barcellona e oggi al Como di Fabregas, autore anche di un assist. Obrador è subentrato proprio al suo posto al 63’, quando la partita era ormai ampiamente chiusa, raccogliendo minuti utili soprattutto per respirare l’aria della Nazionale.Dallo svantaggio di tre gol al 3-3. L'Italia Under 20 si rialza nella prima uscita del 2026 mettendo un freno a una Inghilterra che si era portata avanti con decisione. Siviero entra in campo a inizio ripresa nel momento in cui la contesa sembrava chiusa con i due gol di scarto, sostituendo Martinelli tra i pali. Con lui entra anche Ciammaglichella al posto di Nuamah. Al 58' il terzo portiere granata incassa il gol di Heaven e si salva con il palo di Jimoh-Aloba, nel mentre c'è però una rimonta e un'Italia che recupera e pareggia. "Devo fare i complimenti a tutto il gruppo - commenta il ct Carmine Nunziata - a chi ha iniziato il match e a chi è subentrato. I ragazzi hanno dimostrato compattezza e voglia di non mollare, di crederci sempre, anche quando eravamo in netto svantaggio. A parte qualche errore commesso sui gol subiti, il giudizio sulla prestazione è senz'altro positivo: abbiamo sempre cercato di giocare e lo abbiamo fatto anche bene".Anche Njie è stato coinvolto in una gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Il match, disputato tra Svezia e Montenegro alle ore 18:30, ha visto affrontarsi due squadre di metà classifica del Gruppo E, girone in cui sono presenti anche Italia e Polonia, rispettivamente seconda e prima. Il pareggio non ha modificato gli equilibri del gruppo. La sfida si è chiusa sul 2-2 finale. Njie è partito titolare, schierato come esterno nel 4-4-2 del CT Backstrom. Prestazione non impeccabile, ma comprensibile considerando che il giocatore granata aveva bisogno di continuità e minuti nelle gambe, anche alla luce dello scarso minutaggio trovato finora con il club. Per lui poco più di un tempo in campo: è stato sostituito all’intervallo, al 46’, con la Svezia sotto di una rete.

La Norvegia di Pedersen è stata impegnata in un test di alto livello alle 20.45, seppur amichevole: una sfida utile in preparazione ai prossimi impegni internazionali, disputata contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena. Basta ricordare il rendimento recente della Nazionale norvegese per comprenderne la crescita: nelle qualificazioni al Mondiale 2026 ha dominato il proprio girone, chiudendo con otto vittorie, nessuna sconfitta e ben 37 gol segnati, davanti a Italia, Israele, Estonia e Moldavia. Nonostante ciò, questa sera il risultato finale ha premiato i padroni di casa: 2-1 per l’Olanda. A sbloccare la gara è stato Schjelderup, ma gli Oranje hanno ribaltato tutto grazie alle reti di Van Dijk e Reijnders. Marcus Pedersen non è sceso in campo, rimanendo in panchina per tutta la partita: un’occasione mancata, considerando che sarebbe potuta essere una buona opportunità per misurarsi contro avversari di grande livello.