Nazionali: Ricci e Casadei in campo nel finale, Walukiewicz gioca tutta la ripresa

FLORENCE, ITALY - JUNE 01: Samuele Ricci of Italy in action during a Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on June 01, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Non iniziano bene le partite delle Nazionali per l'Italia che cade 3-0 in Norvegia: questa partita è stata una sorta di "derby" anche per i giocatori granata Casadei e Ricci che hanno sfidato il loro compagno di squadra Pedersen. In campo nella giornata di oggi - venerdì 6 giugno - anche Adams, Walukiewicz e Perciun. Di seguito il resoconto su come sono andate le gare e in particolare le prestazioni di questi calciatori del Toro in giro per il mondo in questi giorni per le proprie Nazionali.