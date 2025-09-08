Nazionali, tre granata in campo: Coco, Masina e Adams

Ecco le gare dei granata impegnati con le loro nazionali dell'8 settembre 2025

Redazione Toro News 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 09:38)

Archiviata la prima tornata di impegni con le rispettive nazionali, i giocatori granata tornano in campo per la seconda sfida di questa finestra dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico 2026. Oggi, 8 settembre 2025, saranno tre i protagonisti del Toro impegnati con le loro selezioni: si parte alle 15 con Saul Coco e la Guinea Equatoriale insieme a Adam Masina e il suo Marocco, per chiudere alle 20.45 con Ché Adams in campo con la Scozia.

Uno dei primi giocatori granata a scendere in campo in giornata sarà Saul Coco che con la sua Guinea Equatoriale alle ore 15 sfiderà la Tunisia nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali. La nazionale equato-guineana arriva al match come quarta nel girone a quota sette punti, mentre la squadra tunisina è prima nel girone a diciannove punti, con tre conquistati proprio nell’andata contro la squadra di Coco, sfida terminata sul punteggio di 1 a 0. Il numero 23 granata, reduce da un inizio di stagione un po’ complicato in Serie A, non aiutato dalle costanti voci di mercato che lo vedevano lontano da Torino, nell’ultimo match vinto contro Sao Tome e Principe è partito titolare e contro i tunisini sarà sicuramente in campo dal primo minuto.

Nella giornata di oggi scenderà in campo anche Adam Masina, che con il suo Marocco alle ore 15 sfiderà la nazionale dello Zambia. La nazionale marocchina dopo la goleada nell’ ultima sfida contro il Niger, terminata sul punteggio di 5 a 1 è diventata la prima squadra africana a strappare il pass per i prossimi campionati Mondiali di calcio. Il Marocco arriva al match come prima nel girone a quota diciotto punti, tre conquistati proprio nell’andata la nazionale zambiana, sfida terminata sul punteggio di 3 a 1. Periodo non facile per gli avversari che si presenteranno al match di oggi con soli sei punti conquistati in cinque match disputati. Il numero 5 del Torino è reduce dalla prima partita da titolare contro il Niger dopo otto mesi (dall’amichevole contro il Benin a marzo) e potrebbe partire dal 1’ minuto anche questo pomeriggio.

Ché Adams si prepara a vivere un’altra serata importante con la maglia della Scozia, chiamata ad affrontare la Bielorussia questa sera, lunedì 8 settembre, alle 20:45 nel match di qualificazione ai Mondiali, valido per il girone C. L’attaccante granata, schierato titolare anche nella precedente sfida contro la Danimarca, non è riuscito a lasciare il segno e ha faticato a incidere nel cuore dell’area avversaria. Nonostante ciò, resta uno dei punti di riferimento del reparto offensivo di Steve Clarke e si candida ancora una volta a guidare l’attacco scozzese, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e contribuire in maniera decisiva al cammino della sua nazionale.