Niente Torino-Udinese: Cairo ripiega sul calcio giovanile

Dopo il rinvio del match fra Torino e Udinese a causa della scomparsa di Papa Francesco, il presidente granata Urbano Cairo ha deciso di presenziare alla gara fra Torino e Parma Under-11, partita valida per il Torneo Universal Youth Cup di Forte dei Marmi, dove il patron del club piemontese possiede una casa. Il match tra le due formazioni giovanili, valida per il gironcino della classifica che va dal nono al dodicesimo posto, è terminata con il risultato di 4 a 0 per gli emiliani. Successivamente, le due squadre se la vedranno con la vincente/perdente dell'altro match fra Paris Saint Germain e Inter. La partita si è giocata nonostante la scomparsa del Papa perchè non si tratta di un torneo federale. Tuttavia, è stato comunque osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio del match. Al termine del match, Urbano Cairo ha salutato i genitori dei ragazzi e ha detto di essere "dispiaciuto per il risultato, visto che durante il torneo i ragazzi avevano fatto bene". Inoltre, il patron granata ha affermato di "aver visto i ragazzi stanchi, ma che oggi c'è un'altra partita per riscattarsi". Infine, Cairo ha scherzato dicendo che è un " lavoro" per i genitori seguire i ragazzi in giro per l'Italia nei tornei.