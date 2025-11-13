Njie cambia ruolo con la Svezia, Gineitis vicino al gol: i granata in Nazionale

Tre incontri per tre granata diversi. In questo pomeriggio di mercoledì 13 novembre di sosta Nazionali sono tre i granata che sono stati impegnati con le proprie compagini. Si tratta di Alieu Njie, convocato dalla Svezia Under 21 per la sfida odierna in casa della Macedonia Under 21, Marcus Pedersen, per la gara casalinga della Norvegia contro l'Estonia, e Gvidas Gineitis, che sul campo di casa della propria Lituania ha sfidato Israele. Vediamo come sono andati i granata.