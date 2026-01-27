A tre giorni di distanza dalla sconfitta esterna del Torino in casa del Como per 6-0, continua a far discutere l'intervento del VAR in occasione del calcio di rigore assegnato dal direttore di gara Ermanno Feliciani. Sul 2-0 infatti Maripan interviene in scivolata per contrastare Douvikas, con il pallone che prima colpisce la coscia del cileno per poi finire sul suo braccio destro. Richiamato dal VAR dopo aver assegnato il rigore in tempo reale, il direttore di gara non ha cambiato la scelta, confermando la punibilità dell'intervento.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
news
Open Var conferma il fallo di mano di Maripan: “Punibilità solare dell’intervento”
L'AIA conferma il calcio di rigore per il Como nella sfida contro il Toro per il tocco di mani di Maripan
Tommasi: "Il fallo di mano è chiaro, punibilità evidente anche per una casistica internazionale"—
Sull'episodio è tornato Dino Tommasi, componente del Can, nel consueto appuntamento con la trasmissione Open Var su Dazn. Tommasi si è particolarmente soffermato sulla punibilità dell'intervento, giudicando la scelta del direttore di gara in maniera corretta: "Il fallo di mano è chiaro. Maripan parte col braccio largo ma scendendo in opposizione fa muro, e quindi la punibilità è evidente, anche per una casistica internazionale: è un caso di scuola chiaro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA