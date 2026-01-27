Open Var conferma il fallo di mano di Maripan: “Punibilità solare dell’intervento”

Tommasi: "Il fallo di mano è chiaro, punibilità evidente anche per una casistica internazionale"

Sull'episodio è tornato Dino Tommasi, componente del Can, nel consueto appuntamento con la trasmissione Open Var su Dazn. Tommasi si è particolarmente soffermato sulla punibilità dell'intervento, giudicando la scelta del direttore di gara in maniera corretta: "Il fallo di mano è chiaro. Maripan parte col braccio largo ma scendendo in opposizione fa muro, e quindi la punibilità è evidente, anche per una casistica internazionale: è un caso di scuola chiaro".