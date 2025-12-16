Open Var, De Marco: “Il rigore per la Cremonese c’era”

A più di quarantotto ore dalla sfida contro la Cremonese, che ha visto il Torino vincere per 1-0 grazie alla rete di Vlasic nella prima frazione di gioco, la partita continua a far discutere. L'incrocio tra piemontesi e lombardi rientra in quella serie di gare che si sono disputate nell'ultima giornata che hanno lasciato infatti più di qualche dubbio nella gestione e nella valutazione degli episodi a da parte delle terne arbitrali.

L'episodio è stato analizzato negli studi di Open Var, a Lissone. Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B e ospite della trasmissione, ha reputato "superficiale" la revisione da parte di VAR e AVAR. Il giocatore prende il pallone inizialmente nell'area verde, ma la sfera carambola poi sul braccio dell'ex Fiorentina. "VAR e AVAR si sono concentrati più sulla zona verde, ovvero la prima parte del contatto dove il tocco non è punibile. Hanno fatto una revisione superficiale, perché non hanno controllato il tocco successivo, ovvero col braccio. Se il tocco c'è è sempre punibile, perché in questo caso non è considerata auto-giocata, ma una deviazione. In questo caso il provvedimento è il calcio di rigore".