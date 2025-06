Panchina Torino, Baroni si libera e ci sono i primi contatti: le ultime

Le ultime sul tecnico

2 giugno, giornata di festa nazionale, ma in casa Torino si continua a lavorare per sciogliere i nodi legati a chi siederà sulla panchina dei piemontesi in vista della prossima stagione. Non c’è ad ora una certezza a riguardo. Da un lato il rapporto tra l’allenatore e la società è stato ricucito sul piano umano, ma dall’altro Urbano Cairo non ha ancora preso una decisione. Non è una novità che il patron granata stia valutando diversi profili e tra questi c'è anche Marco Baroni. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità della separazione tra l'allenatore la Lazio dopo un solo anno sulla panchina dei capitolini. Il nome dell’ex tecnico di Lecce e Verona piace al Torino e, secondo indiscrezioni, ci sarebbero già stati i primi contatti. Sul tavolo ci sarebbe un’ipotesi di contratto biennale, ma al momento non si registrano accelerazioni significative. La sensazione è che bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più chiaro. Il domino delle panchine della Serie A per la prossima stagione è tutt'altro che completo e anche il Torino rimane in attesa.