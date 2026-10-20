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I giocatori sui social

La rotonda vittoria per 3-0 ottenuta dalla squadra di Abate sul campo del Parma allo stadio Ennio Tardini, oltre a portare a casa tre punti pesanti e una prestazione convincente, ha anche scatenato l'entusiasmo della squadra. A poche ore dal fischio finale, i profili Instagram dei protagonisti si sono riempiti di scatti di campo, abbracci di gruppo e messaggi carichi di appartenenza e determinazione in vista dei prossimi impegni. Dai leader dello spogliatoio ai volti del reparto difensivo, la parola d'ordine condivisa dai granata è "gruppo". Giovanni Simeone celebra il riconoscimento individuale come Player of the Match mettendo subito in primo piano il lavoro di squadra e la perseveranza. Pietro Comuzzo evidenzia la capacità di soffrire nei momenti chiave per poi compattarsi, mentre Rolando Mandragora infiamma la piazza parlando di "senso di appartenenza". Una coralità di intenti che testimonia un ambiente unito, affamato e proiettato con continuità verso i prossimi impegni stagionali.

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