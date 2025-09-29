Parma-Torino 2-1, le reazioni social:”Non c’è storia. Un errore cacciare Vanoli”

Cade ancora il Torino, terza sconfitta stagionale per i granata. Questa volta però il Toro perde contro un avversario, sulla carta, più alla portata. La squadra di Baroni ha alternato momenti di gioco ad altrettanti blackout, soprattutto in fase difensiva. La sfida la decide Pellegrino, la punta argentina punisce i granata con una doppietta, come nella passata stagione, con un gol nel primo tempo su rigore, causato da fallo di mano di Ismajli, e un colpo di testa nel secondo. Nel mezzo il primo gol in granata per Ngonge, un bellissimo tiro da fuori, il belga è stato nettamente il migliore dei granata. Il Torino però non riesce mai a imporsi, mostrando le ennesime mancanze difensive, mentre i crociati hanno saputo leggere meglio la gara. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Parma.