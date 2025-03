Parma-Torino 2-2, le reazioni social: “Un pareggio che sa di sconfitta”

Il Torino non riesce a continuare la striscia positiva di vittorie e si ferma contro un Parma mai domito. La partita inizia dalla parte dei granata che trovano il gol del vantaggio con Elmas, grande impatto per lui in granata. Il Torino gestisce poi bene la frazione di gioco. Il primo tempo si conclude con un'occasione per parte, salvataggio sulla linea per Adamas che poi sfiora il gol. Il secondo tempo invece vede i ducali salire in cattedra, con il gol del pareggio del subentrato Pellegerino. Il Toro ritrova subito il vantaggio con Adams ma l'argentino Pellegrino segna la sua personale doppietta. Finale in cui gli emiliani spingono ma il match finisce in parità. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi del Toro su X, dopo la sfida di Serie A tra granata e ducali.