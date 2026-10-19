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PARMA-TORINO, I BALLOTTAGGI RUOLO PER RUOLO

Giornata di campionato e dubbi da sciogliere per Ignazio Abate in vista della trasferta di oggi alle 20.45 al Tardini contro il Parma allenato da Alberto Gilardino. Con l'esclusione dell'infortunato Ilkhan e alcuni dubbi sulla tenuta atletica di alcune pedine ancora da valutare, il tecnico granata sembra orientato a confermare il 4-4-2, lasciando tuttavia aperti diversi interrogativi in alcuni ruoli chiave tra difesa e centrocampo.

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