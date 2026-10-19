Verso la sfida del Tardini contro Gilardino: 4-4-2 confermato con Adams e Simeone davanti, ma restano aperti due dubbi tra difesa e centrocampo
PARMA-TORINO, I BALLOTTAGGI RUOLO PER RUOLO
Giornata di campionato e dubbi da sciogliere per Ignazio Abate in vista della trasferta di oggi alle 20.45 al Tardini contro il Parma allenato da Alberto Gilardino. Con l'esclusione dell'infortunato Ilkhan e alcuni dubbi sulla tenuta atletica di alcune pedine ancora da valutare, il tecnico granata sembra orientato a confermare il 4-4-2, lasciando tuttavia aperti diversi interrogativi in alcuni ruoli chiave tra difesa e centrocampo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Campionato
Gilardino prepara il Parma alla difensiva: sarà la chiave contro il Torino di Abate?
Partite
Parma-Torino, dove vedere la gara in diretta TV e in streaming
Altre News
Il caso Genoa riaccende l’allarme: quando i fondi americani diventano un rischio
Toro
Bragança, le condizioni del riscatto: in Portogallo se ne parla
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti