Baroni conferma il 3-4-3 delle ultime uscite con alcune novità di formazione. Al centro della difesa si rivede Maripan, sulla corsia di sinistra Nkounkou preferito a Biraghi.
PREPARTITA
Parma-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni conferma Nkounkou a sinistra
Le scelte di Cuesta e Baroni
PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Ndiaye, Circati, Del Prato; Valeri, , Keita, Bernabe, Britschgi; Oristanio; Pellegrino, Cutrone.
TORINO (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Simeone, Vlasic.
