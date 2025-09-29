Toro News
PREPARTITA

Parma-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni conferma Nkounkou a sinistra

Le scelte di Cuesta e Baroni
Redazione Toro News

Baroni conferma il 3-4-3 delle ultime uscite con alcune novità di formazione. Al centro della difesa si rivede Maripan, sulla corsia di sinistra Nkounkou preferito a Biraghi.

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Ndiaye, Circati, Del Prato; Valeri, , Keita, Bernabe, Britschgi; Oristanio; Pellegrino, Cutrone.

TORINO (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Simeone, Vlasic.

