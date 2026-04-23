Nelle ultime ore, il nome di Marcus Pedersen è stato accostato dai media alla vasta inchiesta milanese riguardante un presunto giro di festini con coinvolgimento di numerosi calciatori.Il giocatore granata ha preso parola tramite una storia sul proprio profilo Instagram: "Negli ultimi giorni sono circolate notizie su di me che non corrispondono alla realtà. Non ho avuto alcun coinvolgimento nei fatti riportati, nè legami con gli ambienti citati. Ho già mandato ai miei legali di tutelare la mia reputazione e agirò nelle sedi opportune qualora il mio nome venga ulteriormente utilizzato in modo improprio".