Pinamonti pre Sassuolo-Torino: “Zapata è stato uno dei più forti della Serie A”

Le parole della punta neroverde in vista della sfida contro i granata

Redazione Toro News 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 09:57)

Poco più di 24 giri d'orologio e si partirà con Sassuolo-Torino: il fischio d'inizio della gara tra neroverdi e granata, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma per le 15:00 di domani, domenica 21 settembre. Sul campo del Mapei Stadium il Sassuolo di Fabio Grosso attende il Torino di Marco Baroni, in una sfida a distanza ravvicinata: le due squadre sono divise soltanto da 4 punti. Una sfida importante anche per Andrea Pinamonti: l'attaccante italiano classe 1999 ha voglia di continuare a fare bene e aumentare il proprio bottino personale di gol (ora a 4) anche nell'ottica di una possibile futura convocazione in Azzurro. L'attaccante ex Inter si è raccontato a La Stampa, commentando anche il match contro il Torino di domani. Di seguito le sue parole sul prossimo impegno di Serie A.

Che Toro si aspetta di trovare a Reggio Emilia?"Affamato e cattivo, con voglia di fare punti. Sarà una partita molto fisica e combattuta: hanno giocatori di qualità, ma saremo pronti e vogliamo proseguire su questa strada".

Il Toro può contare per la prima volta su Zapata, Simeone e Adams in attacco. Chi di questi la ispira di più?"Non ho calciatori a cui ispirarmi, ma riconosco che Zapata è stato uno degli attaccanti più forti della Serie A: all'Atalanta era straripante e facevi fatica a tenerlo. Ora ha recuperato dal brutto infortunio e sono contento per lui che sia tornato e stia bene: sarà un piacere sfidarlo".