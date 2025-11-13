Porte aperte al Filadelfia, prima squadra e Primavera: il programma di sabato

Prima squadra e Primavera si uniscono e uniscono i tifosi. Nuova iniziativa da parte del Torino che cerca ancora una volta di avvicinare i tifosi granata e permettere loro di far sentire il proprio appoggio ai giocatori. In questo caso non si tratta soltanto dei giocatori della squadra di Marco Baroni ma anche di quella di Francesco Baldini, come ha annunciato il club in un comunicato ufficiale.