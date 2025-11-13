Prima squadra e Primavera si uniscono e uniscono i tifosi. Nuova iniziativa da parte del Torino che cerca ancora una volta di avvicinare i tifosi granata e permettere loro di far sentire il proprio appoggio ai giocatori. In questo caso non si tratta soltanto dei giocatori della squadra di Marco Baroni ma anche di quella di Francesco Baldini, come ha annunciato il club in un comunicato ufficiale.
Porte aperte al Filadelfia, prima squadra e Primavera: il programma di sabato
Porte aperte al Filadelfia: il programma—
Sabato 15 novembre il Filadelfia aprirà le porte. La prima squadra e la Primavera svolgeranno una sessione di allenamento congiunto nella mattina, con i tifosi che avranno la possibilità di accedere al campo di allenamento, osservare la seduta e dare man forte ai ragazzi granata. Le porte del Filadelfia saranno aperte a partire della 10:50: da quel momento i granata potranno fare il proprio accesso allo stadio. Di seguito il comunicato del Torino FC.
"Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di sabato 15 novembre allo stadio Filadelfia sarà congiunto con la formazione Primavera. La sessione si svolgerà a porte aperte. I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 10.50".
