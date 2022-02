Primo compleanno con la maglia granata per Seck: l’attaccante spegne 21 candeline

L'attaccante è arrivato dalla Spal a titolo definitivo in questa sessione di mercato invernale per una cifra totale intorno ai 4 milioni di euro

Demba Seck oggi compie 21 anni. L'attaccante classe 2001 è arrivato dalla Spal durante questa sessione di calciomercato invernale per una cifra totale intorno ai 4 milioni di euro. Nato a Guédiawaye, in Senegal, nel 2017 è entrato a far parte delle giovanili della Spal. Dopo il primo anno con l’Under 17, in cui segna 4 gol, nel 2018-19 viene mandato all’Imolese in Serie C e successivamente in Serie D al Sasso Marconi. Tornato a Ferrara, nella stagione 2020/2021 ha collezionato 19 presenze e 4 gol nel campionato Primavera e 7 presenze in Serie B. In questa stagione con la maglia della Spal poi è arrivata la definitiva consacrazione in cui ha collezionato in Serie B 18 presenze. "Quando mi ha chiamato il Toro ho detto di sì, dopo nemmeno un secondo"ha detto nella conferenza stampa di presentazione il neo attaccante del Torino.