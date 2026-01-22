Ricardo si presenta alla Dynamo: “Torino? Cercato con insistenza, ma ho declinato”

Il Torino incassa un colpo a vuoto in questa sessione di mercato. David Ricardo si trasferisce alla Dynamo Mosca dal Botafogo. Il brasiliano era stato a lungo cercato e voluto dal club granata, ma alla fine la scelta del giocatore e del club verdeoro è ricaduta sulla Russia, nonostante le avances di Gianluca Petrachi. Un buco nell'acqua dunque nel mercato granata. David Ricardo si è presentato ufficialmente al suo nuovo club, rilasciano le seguenti dichiarazioni: "La Dynamo ha presentato un progetto sportivo di ottimo livello e ho capito subito l'importanza di questo club. Prima di firmare, il Torino mi ha cercato con insistenza, ma alla fine ho deciso di declinare la loro offerta per trasferirmi qui alla Dynamo".