Ricci: “Abbiamo iniziato molto bene, Torino è una bellissima piazza”

Samuele Ricci è il protagonista del format "1 vs 1" di Dazn. Il centrocampista del Torino ha parlato della nuova stagione che dovrà affrontare la squadra granata e le prime impressioni dopo l'inizio di campionato: "Al Torino sono arrivati degli ottimi giocatori, penso che con i nuovi acquisti la nostra rosa si sia arricchita. In queste prime giornate abbiamo fatto delle buonissime prestazioni, sia in casa sia in trasferta. Penso che abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto vedere sul campo che siamo una squadra molto preparata, che sa quello che deve fare anche grazie a come ci allena il mister tutti i giorni”. Sui suoi obiettivi stagionali il numero 28 ha aggiunto: "Mi sono fissato qualche obiettivo, mi sono detto che rispetto agli anni passati devo fare di più su tanti aspetti: in primis segnare più gol e fornire più assist. Il mio gol più importante? C’è stato un gol che mi è rimasto dentro e che viene da un’esperienza bellissima. La finale dell’europeo Under 17 che poi purtroppo è stata persa ai rigori. E poi il primo gol in Serie A."