Ricci: “Sento la fiducia di Juric, sto lavorando con impegno per adattarmi”

Il centrocampista granata ha parlato nel postpartita di Podgorica, match in cui ha segnato il primo gol con la selezione di Nicolato

Venerdì sera Samuele Ricci con l'Italia Under 21 ha trovato il suo primo gol con la maglia della squadra guidata dal CT Nicolato che ha permesso alla Nazionale di agguantare il pareggio con il Montenegro. Nel post partita il centrocampista granata ha raccontato a caldo le sue emozioni: "Ovviamente questo è un gol che significa tanto per me, anche perché siamo riusciti a riacciuffare il risultato dopo pochi minuti in una partita che non si stava mettendo bene. Senza dubbio lo spazio in Nazionale mi aiuta a mettere in luce le mie qualità, l’Under 21 è un traguardo importante e la maglia azzurra offre visibilità. E poi ti puoi confrontare in campo internazionale con giocatori di un certo livello". Ricci continua parlando anche del momento che sta attraversando a Torino con Juric: "Non pretendo di giocare a tutti i costi, lavoro per migliorare. Anche se adesso magari ho meno spazio nel club non è un problema, me lo aspettavo perché non è mai semplice arrivare in una nuova squadra a gennaio e giocare subito con continuità. Comunque sia cerco di impegnarmi al massimo e di ritagliarmi uno spazio. Sento assolutamente la fiducia dell’Under 21 e del Torino attorno a me: il club e il tecnico pensano che io possa dare una mano sia per il presente sia per il futuro. E lo stesso discorso vale per la Nazionale: il ct crede in me, mi ha sempre fatto sentire importante". "Nel Torino con mister Juric - conclude infine il giocatore granata - il modo di giocare è completamente diverso da quello a cui ero abituato a Empoli: in ogni caso sto lavorando con impegno per adattarmi e mi trovo molto bene con lui, mi sta mettendo nelle migliori condizioni per migliorare e entrare nei nuovi meccanismi di gioco il prima possibile".