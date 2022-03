Rinnovo Belotti, il presidente Cairo lascia aperto uno spiraglio: “Vediamo…”

Dopo che negli ultimi mesi la strada della separazione sembrava ormai segnata, ecco che il patron granata ridà speranza ai tifosi

Si registra una piccola ma importante svolta nella questione riguardante il futuro di Andrea Belotti. Ai microfoni di Sky Sport il presidente granata Urbano Cairo ha aperto uno spiraglio al possibile rinnovo dell'attuale capitano del Toro, dopo che negli ultimi mesi invece sembrava ormai scontato un suo addio a parametro zero. "Vediamo...", questo il commento del patron in risposta alla domanda sulle possibilità di vedere ancora in futuro Belotti sotto la Mole; lo stesso Gallo, nel post-partita di Genova, aveva parzialmente aperto a questa possibilità: "Se c'è ancora uno spiraglio? Io l'ho sempre dato". Facile quindi aspettarsi nelle prossime settimane sviluppi in un senso o nell'altro, in modo tale da chiarire una volta per tutte la situazione dopo l'incertezza dell'ultimo periodo.

VERSO ITALIA-MACEDONIA - Ora, però, l'attenzione di Belotti è completamente focalizzata sugli impegni dell'Italia per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, come confermato dallo stesso Cairo: "Belotti ci tiene specialmente, ha cercato di mettersi a posto e nelle ultime gare disputate è cresciuto molto. E’ focalizzato e motivato, tutti sanno quanto sia grande la posta in palio. Purtroppo non ci si può adagiare sugli allori dopo gli Europei, servirà essere tutti uniti come paese per spingere l’Italia".