Roberto Cravero: “Il mondo granata non merita questa sofferenza”

Roberto Cravero ha commentato la salvezza del Torino ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. "Sono due anni che la situazione è così, mi auguro sia da lezione. Il mondo granata non merita questa sofferenza, spero dei miglioramenti". Mandragora e Sanabria solo due dei pochissimi giocatori che Cravero salverebbe sul campo: "Sono arrivati alla fine e hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. Salvo l'impegno, che sicuramente c'è stato e forse la concentrazione visto che in certi momenti giocare non era facile". L'ex difensore granata e biancoceleste si esprime anche per quanto riguarda la permanenza di Andrea Belotti al Torino: "Per firmare il contratto si deve essere d'accordo in due, ma a volte non ci si trova. Credo non guardi solo al lato economico, ma che chiederà pure garanzie tecniche. Se sarà ancora centravanti del Torino è perché gli hanno garantito una squadra che non lotti per la salvezza". Cravero prosegue sul futuro di Davide Nicola: "Guardo i punti e dico che secondo me Nicola ha meritato. Alla fine poi ha centrato il risultato, la cosa più importante. Non può pagare per Spezia e Milan, sennò dovresti confermarlo per quanto visto a Udine o Sassuolo: il lavoro va visto nella pienezza. Dai numeri merita la conferma, poi non so che scelte faranno". Infine, alla domanda "C'è la possibilità che l'ambiente possa ricucire con Cairo?", Roberto Cravero risponde così: "Sì, i passi però devono arrivare da entrambi. Se Cairo farà una squadra che piace, l'ambiente la accetta. Il primo passo deve farlo il presidente".