Roma-Torino 0-1, le reazioni social. Simeone: “Grazie ai tifosi per il sostegno”

In una domenica di settembre il Torino di Marco Baroni coglie la prima vittoria stagionale in campionato. Lo fa contro un avversario tosto e difficile come la Roma del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, in uno stadio come l'Olimpico della capitale gremito e pieno fino all'orlo. La rete di Simeone basta e avanza ai granata per avere la meglio sui giallorossi, che fino alla fine hanno provato a pareggiare. Non sono mancate le reazioni social da parte dei giocatori granata per la prima vittoria in campionato.