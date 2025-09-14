Roma-Toro 0-1, le reazioni social: “Vittoria importante per i punti e il morale”

Di seguito le migliori reazioni su X dei tifosi granata al termine della sfida di SerieA tra Roma e Torino

Il Torino vince la sua prima partita stagionale in SerieA, espugnando l'Olimpico di Roma contro i giallorossi. I granata sono scesi molto bene in campo, soprattutto con una fase difensiva sempre solita, grazie al passaggio alla difesa a tre e un buon Israel. A decidere la gara una perla del "Cholito" Simeone nel secondo tempo, che segna con un gran gol dal limite dell'area il suo primo gol in granata. Di seguito le migliori reazioni su X dei tifosi granata al termine della sfida di SerieA tra Roma e Torino.