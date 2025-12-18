Sassuolo, il bilancio al Mapei: tre vittorie su sette gare per i neroverdi

Domenica 21 dicembre alle 15.00 il Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Torino di Marco Baroni nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese grazie al gol di Nikola Vlasic, i granata hanno bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre a cui hanno seguito tre sconfitte consecutive arrivate contro Como, Lecce e Milan. Domenica i ragazzi di Baroni affronteranno a Reggio Emilia un Sassuolo lanciatissimo in classifica e i granata vogliono provare a dare continuità a risultati e prestazioni.

Sassuolo, il bilancio al Mapei: tre sconfitte su sette gare

Il Sassuolo, insieme alla Cremonese, è una delle sorprese di questa stagione di Serie A. Dopo un inizio non esaltante, la squadra di Fabio Grosso ha trovato continuità e ora si trova al nono posto in classifica a quattro lunghezze proprio dalla squadra di Baroni. Fra le mura amiche del Mapei Stadium i neroverdi hanno ottenuto 3 vittorie (Lazio, Udinese, Fiorentina), 1 pareggio (Pisa) e 3 sconfitte (Roma, Napoli e Genoa) su 7 match disputati a Reggio Emilia. Un bilancio abbastanza equilibrato che ha portato la squadra emiliana a farsi strada, in questa prima parte di stagione, nella parte sinistra della classifica. Inoltre, la squadra di Grosso ha realizzato 10 gol al Mapei a fronte di 9 gol subiti.