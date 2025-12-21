Sassuolo-Torino 0-1, Baroni: “Complimenti a tutti. Concedo un Natale libero…”

Le dichiarazioni del tecnico granata

Piero Coletta 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 17:43)

Si è conclusa Sassuolo-Torino, gara valida per il sedicesimo turno della Serie A sul risultato di 0-1. Nel post gara il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni, analizzando la prestazione della sua squadra.

Si è vista una squadra determinata nell’atteggiamento. Soddisfatto?“Sì. Prestazione convincente sotto tutti gli aspetti: distanze, determinazione, approccio, manovra. Quando dicevo che questa squadra poteva migliorare molto mi riferivo a questo. La squadra si è sciolta e ora possiamo solamente crescere. Sono contento per i ragazzi, faccio i complimenti a tutti per la prestazione al di là del risultato, che ovviamente ci fa piacere”.

Vlasic sta bene fisicamente, quando gira bene lui, gira bene il Toro… “Si sta calando bene dentro a questo ruolo da mezzala. Sta trovando conoscenze e consapevolezza anche nella fase di non possesso. Non lo scopro io, in questo momento attraverso quello che riesce a dare sul campo nelle due fasi sta trovando la leadership che serve. Ho sempre avuto grande fiducia, ora ci stiamo muovendo sul piano della classifica. La strada è questa, non dobbiamo assolutamente scendere di un millimetro”.

Natale libero per i suoi ragazzi?“Sì, possiamo staccare un giorno…(sorridendo).

Oggi settima volta che non subite gol, eppure siete la peggior difesa… Come è possibile? Da cosa dipende questa alternanza strana?“Abbiamo avuto dei cali di attenzione, come con l’Atalanta, in cui abbiamo preso tre gol in sette minuti. In alcune partite la squadra si è smarrita nell’arco di pochi minuti. Se tolgo queste, stiamo crescendo. Oggi la squadra è andata a pressare altissima nel primo tempo: è il calcio che voglio, la squadra lo può fare e lo deve fare, per recuperare palloni alti e sfruttare i nostri quattro attaccanti, cinque con Njie che è un ragazzo interessantissimo. Io li voglio tenere vicini all’area avversaria. Invece, altre volte ci siamo abbassati, pensando che sia la densità il fattore chiave, invece lo è l’aggressività”.