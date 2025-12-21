tor toro Sassuolo-Torino 0-1, Cairo festeggia con i giocatori negli spogliatoi

Il numero uno del club granata è sceso nello spogliatoio per festeggiare i tre punti conquistati a Reggio Emilia
Piero Coletta

Il Torino vince contro il Sassuolo al Mapei Stadium grazie alla rete di Vlasic su rigore. Una vittoria molto importante per i granata, che ottengono il secondo successo di fila dopo la gara contro la Cremonese, anche quella terminata con un risultato di misura e sempre con la firma del croato. I piemontesi accorciano così sul Sassuolo. Nell'immediato post gara i giocatori di Baroni hanno festeggiato il successo con un ospite speciale. Nello spogliatoio infatti è sceso anche il presidente del club granata Urbano Cairo, che è stato immortalato da Valentino Lazaro in una storia Instagram assieme agli altri giocatori del Torino.

