Sassuolo-Torino 0-1, Grosso: “Ecco come leggo questa sconfitta”

Le dichiarazioni del tecnico neroverde

Piero Coletta 21 dicembre - 17:36

Si è conclusa Sassuolo-Torino, gara valida per il sedicesimo turno della Serie A sul risultato di 0-1. Nel post gara il tecnico neroverde Fabio Grosso ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha analizzato la prestazione della sua squadra.

Avete preso un rigore sciocco?“Lasciamo andare la partita per un’ingenuità e per non aver saputo esprimere quello che possiamo fare. Ci servirà di lezione, proveremo a far sì che quanto accaduto oggi non si ripeta in futuro”.

Quale è stata oggi la difficoltà per il Sassuolo? “Nella prima frazione c’era poco ritmo nel gioco, non riuscivamo a conquistare campo e in alcune scelte potevamo fare meglio, vuoi per meriti degli avversari, vuoi per demeriti nostri. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, stavamo concedendo poco, poi a 25’ dalla fine abbiamo preso una ripartenza e commesso una ingenuità. Abbiamo cercato con generosità di riprenderla ma le qualità degli avversari non ci hanno permesso di farlo”.

Pensavi che potesse prendere un’altra piega?“Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso e siamo andati due volte al tiro, avevamo il pallino del gioco in mano. Avremmo potuto fare meglio, sia per meriti dell’avversario, sia per mancanze nostre. Ci teniamo l’amarezza di oggi e cercheremo di migliorare per il futuro”.

Come si lavora su un giocatore che sbaglia una prestazione?“Non mi soffermo mai sul singolo episodio. Mi focalizzo sul fatto che non esprimiamo appieno le nostre potenzialità; nel primo tempo eravamo sotto livello, e quando questo succede, gli avversari ti mettono in difficoltà”.