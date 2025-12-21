Sassuolo-Torino 0-1, le reazioni social: “Tre punti pesanti, in attesa di rinforzi”

Il Torino rialza la testa dopo un periodo difficile, centrando la seconda vittoria e il secondo clean sheet consecutivi.. La luce in fondo al tunnel porta il nome di Nikola Vlasic, che grazie al terzo gol nelle ultime tre sta trascinando i granata. La prima frazione di gioco ha visto un Toro un po' bloccato. Nel secondo tempo invece la squadra si è sciolta fino a trovare il gol del vantaggio grazie ad un calcio di rigore guadagnato da Simeone. Non ci sono stati grossi pericoli dalle parti di Paleari, soprattutto grazie ad un monumentale Maripan. Tre punti pesanti per il Torino, che scaccia gli spettri e si allontana dalla zona calda della classifica. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida del Torino contro il Sassuolo in Serie A.