Nei minuti successivi alla sfida tra neroverdi e granata, Adrien Tameze ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Sassuolo-Torino 0-1, Tameze: “Abbiamo ottenuto un risultato importante”
Le dichiarazioni del giocatore granata
Seconda vittoria di fila e secondo clean sheet di fila. Tu Adrien parli tanto, sei uno dei saggi dello spogliatoio. Cosa hai detto ai tuoi compagni per uscire dal periodo? "Abbiamo incontrato dei momenti difficili. Abbiamo fatto un risultato importante. In questa squadra siamo tanti anziani, ognuno ha fatto il suo. Vogliamo crescere di squadra".
È il miglior Vlasic di sempre? "Lui è sempre bravo".
