Sassuolo-Torino 0-1, Tameze: “Abbiamo ottenuto un risultato importante”

Seconda vittoria di fila e secondo clean sheet di fila. Tu Adrien parli tanto, sei uno dei saggi dello spogliatoio. Cosa hai detto ai tuoi compagni per uscire dal periodo? "Abbiamo incontrato dei momenti difficili. Abbiamo fatto un risultato importante. In questa squadra siamo tanti anziani, ognuno ha fatto il suo. Vogliamo crescere di squadra".