Nei minuti successivi alla sfida tra neroverdi e granata, Nikola Vlasic ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Sassuolo-Torino 0-1, Vlasic: “Miglior stagione? Gioco in un altro ruolo”
Le dichiarazioni del giocatore granata
Che tre punti sono? "Sono importantissimi perché il Sassuolo è una squadra che sa giocare a calcio. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo un po' meno nei primi dieci minuti. Dopo però ci siamo sistemati e abbiamo vinto questa gara.
Per te è la miglior stagione? "Un po' diverso, perché ho cambiato posizione. Ora sono mezzala, faccio anche la difensiva. È il miglio Vlasic in fase difensiva"
