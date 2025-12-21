tor toro Sassuolo-Torino 0-1, Volpato: “Umore? Tristi, ma testa alla prossima”

POSTPARTITA

Sassuolo-Torino 0-1, Volpato: “Umore? Tristi, ma testa alla prossima”

Sassuolo-Torino 0-1, Volpato: “Umore? Tristi, ma testa alla prossima” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore neroverde
Piero Coletta

Nell'immediato post gara della sfida tra neroverdi e granata il fantasista del Sassuolo Cristian Volpato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Come è l'umore nello spogliatoio? Era una gara che forse non meritavate di perdere, cosa è mancato in avanti? "Siamo tristi, ovviamente la partita è stata decisa da un rigore. Ma abbiamo fatto una buona gara, specie nel secondo tempo. Abbiamo creato, ma è mancato l'ultimo tocco. Siamo una squadra forte, testa alla prossima". 

Come giudichi la tua prestazione? "Normale".

Ti ha fatto i complimenti per come hai giocato. Forse sono arrivati pochi palloni puliti. Quale è il prossimo step che devi fare? "Quando devo fare la giocata, forse più semplice. L'ultimo step per me è fare gol e assist, che per gli attaccanti sono una cosa fondamentale. Se lo fai sei bravo, altrimenti no". 

Leggi anche
Sassuolo-Torino 0-1, Tameze: “Abbiamo ottenuto un risultato importante”
Sassuolo-Torino 0-1, Vlasic: “Miglior stagione? Gioco in un altro ruolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA