Nell'immediato post gara della sfida tra neroverdi e granata il fantasista del Sassuolo Cristian Volpato ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Sassuolo-Torino 0-1, Volpato: “Umore? Tristi, ma testa alla prossima”
Le dichiarazioni del giocatore neroverde
Come è l'umore nello spogliatoio? Era una gara che forse non meritavate di perdere, cosa è mancato in avanti? "Siamo tristi, ovviamente la partita è stata decisa da un rigore. Ma abbiamo fatto una buona gara, specie nel secondo tempo. Abbiamo creato, ma è mancato l'ultimo tocco. Siamo una squadra forte, testa alla prossima".
Come giudichi la tua prestazione? "Normale".
Ti ha fatto i complimenti per come hai giocato. Forse sono arrivati pochi palloni puliti. Quale è il prossimo step che devi fare? "Quando devo fare la giocata, forse più semplice. L'ultimo step per me è fare gol e assist, che per gli attaccanti sono una cosa fondamentale. Se lo fai sei bravo, altrimenti no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA