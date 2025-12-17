Sassuolo-Torino, dirigerà Calzavara: esordio assoluto in Serie A

Sassuolo-Torino, match che si giocherà domenica 21 dicembre alle ore 15, vedrà un esordio assoluto in massima serie. Non un giocatore, non un allenatore, bensì il direttore di gara. Stiamo parlando di Andrea Calzavara, fischietto della sezione di Varese. In questa stagione ha arbitrato dieci volte, tra Serie B (8) e Coppa Italia (2). Quarantadue ammonizioni complessive indirizzate ai giocatori in campo, solo un'espulsione per somma di ammonizioni. Al momento non ha ancora espulso nessuno direttamente. Sarà dunque lui a dirigere il match tra emiliani e piemontesi. I guardalinee saranno Cecconi e Ceccon, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni.