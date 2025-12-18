Domenica alle 15 il Torino sfida il Sassuolo a Reggio Emilia, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Ripercorriamo i precedenti tra le due squadre in terra emiliana, tra dati, storici e curiosità di questa sfida. L'ultima vittoria del Torino risale al 2021, mentre i neroverdi hanno vinto solo una volta in casa.
Sassuolo-Torino i precedenti, solo una vittoria per i neroverdi in casa propria
Sassuolo terra di pareggi—
Molti sono i ricordi legati al Sassuolo per i tifosi granata, soprattutto per la gara che valse la promozione in Serie A nel 2013. In Emilia però i granata non sono mai andati fortissimi. Infatti, dei 15 precedenti del Torino in trasferta, considerando Serie A e Serie B, sono solo cinque le vittorie, una sconfitta e ben nove pareggi. A cui si aggiunge una differenza reti positiva con 20 gol fatti e 15 subiti per il Toro. Certo, non si può dire che Sassuolo sia un campo ostico al Torino, ma sicuramente è una partita che regala emozioni sul campo ma non nel risultato. Nella prossima sfida, per i ragazzi di Baroni uscire con tre punti sarebbe importante per il morale.
L'ultima vittoria granata nel 2021—
L'ultima sfida tra le due formazioni nel 2024 finì in pareggio, 1-1 con reti di Pianamonti e Zapata nei primi dieci minuti di gioco. Mentre l'ultima vittoria del Torino risale al 2021, il Torino di Juric che riuscì a imporsi a Sassuolo grazie al bel gol di Pjaca alla fine del secondo tempo. Tre punti importanti che diedero una spinta momentanea alla squadra. Interessante però notare che in casa propria, contro il Torino, il Sassuolo abbia vinto solo una volta. Era la partita del gennaio 2020, i granata di Mazzarri volevano continuare a fare punti per ambire ad una posizione europea, anche se alla fine quella stagione il Toro finì sedicesimo e l'allenatore toscano fu esonerato. Alla ventesima giornata di Serie A i granata sfidarono i neroverdi che si imposero per 1-2, autogol di Locatelli, poi Boga e Berardi. Il Torino sottovalutò l’avversario e perse la sua prima sfida a Reggio Emilia. Oggi le cose sono diverse, ma è importante fare memoria del passato.
