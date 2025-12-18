Sassuolo-Torino i precedenti, solo una vittoria per i neroverdi in casa propria

Sassuolo terra di pareggi

Molti sono i ricordi legati al Sassuolo per i tifosi granata, soprattutto per la gara che valse la promozione in Serie A nel 2013. In Emilia però i granata non sono mai andati fortissimi. Infatti, dei 15 precedenti del Torino in trasferta, considerando Serie A e Serie B, sono solo cinque le vittorie, una sconfitta e ben nove pareggi. A cui si aggiunge una differenza reti positiva con 20 gol fatti e 15 subiti per il Toro. Certo, non si può dire che Sassuolo sia un campo ostico al Torino, ma sicuramente è una partita che regala emozioni sul campo ma non nel risultato. Nella prossima sfida, per i ragazzi di Baroni uscire con tre punti sarebbe importante per il morale.