Sassuolo-Torino 0-1, il tabellino: solo un ammonito nei granata

POSTPARTITA

Il tabellino della sfida
Piero Coletta

Finisce 0-1 la sfida tra Sassuolo e Torino. Granata corsari, alla seconda vittoria consecutiva e che si porta a -1 proprio dal Sassuolo in classifica. La rete di Vlasic basta e avanza per la truppa di Baroni. La settimana prossima i piemontesi affronteranno il Cagliari. Solo un ammonito tra le fila dei granata, con Ilic punito per un intervento duro su Volpato. Tre gialli invece per il Sassuolo: Matic, Walukiewicz e Idzes.

Sassuolo-Torino 0-1

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (st 33′ Candé); Vrankx (st 18′ Lipani), Matic, Koné; Volpato (st 33′ Fadera), Cheddira (st 18′ Moro), Laurienté (st 33′ Pierini). A disp. Satalino, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All. Grosso.

Torino: Paleari; Tameze (st 42′ Casadei), Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani (st 42′ Biraghi), Gineitis (st 14′ Ilic), Lazaro; Adams (st 40′ Ngonge), Zapata (st 14′ Simeone). A disp. Israel, Popa, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Ilkhan, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.

Reti: 65' Vlasic

Ammoniti: 32′ Matic (S), 38′ Walukiewicz (S), 71' Ilic (T), 75'  Idzes (S)

Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Cecconi e Ceccon. IV uomo: Doveri. Var: Mazzoleni. Avar: Baroni

