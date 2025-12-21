Sassuolo-Torino 0-1, il tabellino: solo un ammonito nei granata

Finisce 0-1 la sfida tra Sassuolo e Torino. Granata corsari, alla seconda vittoria consecutiva e che si porta a -1 proprio dal Sassuolo in classifica. La rete di Vlasic basta e avanza per la truppa di Baroni. La settimana prossima i piemontesi affronteranno il Cagliari. Solo un ammonito tra le fila dei granata, con Ilic punito per un intervento duro su Volpato. Tre gialli invece per il Sassuolo: Matic, Walukiewicz e Idzes.