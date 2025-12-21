tor toro Sassuolo-Torino, ultime dai campi: squadre negli spogliatoi

PREPARTITA

Sassuolo-Torino, ultime dai campi: squadre negli spogliatoi

Segui l'avvicinamento alla sfida tra Sassuolo e Torino
Piero Coletta

14.44 - Torino negli spogliatoi, solo Asllani resta fuori per qualche tiro

14.43 - Sassuolo negli spogliatoi, fase di tiri per i titolari granata

14.23 - Dentro anche il Torino

14.20 - In campo il Sassuolo per il riscaldamento. Anche i portieri del Torino fanno il loro ingresso

14.16 - Attesi 1620 tifosi nel settore ospiti, pieno quasi a metà. Tanti tifosi del toro anche tra distanti e tribuna

14.15 - Sciolte le riserve, Paleari e Tameze titolari nel Torino

13.30 - Benvenuti a Sassuolo-Torino, match valido per questo sedicesimo turno di Serie A.

