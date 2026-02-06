Schuurs saluta il Toro: “Non è un addio ma un arrivederci, sarò sempre uno di voi”

Dopo l'ufficialità della risoluzione contrattuale tra il difensore olandese e il Torino, Perr Schuurs ci ha tenuto a salutare squadra e tifosi al termine di questi quattro anni sotto la Mole. Tanto il rammarico per il classe 1999, che ringrazia i sostenitori granata con queste parole: "Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino nel 2022 mi è subito sembrato di tornare a casa. Il club, la città e soprattutto voi tifosi avete conquistato un posto nel mio cuore. L'infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto, è stato ed ancora è un periodo difficile ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare con un solo obiettivo: diventare più forte. Insieme al club abbiamo ora deciso di separare temporaneamente le nostre strade, così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio, è un arrivederci. Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi e sempre forza Toro!".