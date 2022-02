Serie A, anticipi e posticipi 29^ e 30^ giornata: Toro-Inter domenica 4 marzo alle 20.45

La Lega ha comunicato gli orari degli anticipi e dei posticipi per la decima e undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A 21/22

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 29esima e 30esima giornata di campionato. Dopo il match con il Bologna, il Torino sarà impegnato all'Olimpico "Grande Torino" contro l'Inter e il fischio d'inizio è in programma per domenica 13 marzo alle ore 20.45. La gara sarà in esclusiva su Dazn. La partita successiva del Toro sarà a Marassi contro il Genoa venerdì 18 marzo alle ore 21.00 e sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.