Serie A e Coppa Italia, gli impegni del Torino: gennaio di fuoco

In archivio la sesta giornata di Serie A ma lo sguardo è già al futuro. Sono noti gli orari dalla settima alla nona giornata, con il Torino che affronterà il Napoli in casa sabato 18 ottobre alle 18:00, il Genoa sempre all'Olimpico Grande Torino domenica 26 ottobre alle 12:30 e il Bologna in trasferta nel turno infrasettimanale di mercoledì alle 20:45. Sono noti anche anticipi e posticipi delle due giornate seguenti, con Torino-Pisa domenica 2 novembre alle 15:00 e il derby in casa della Juventus alle 18:00 di sabato 8 novembre. Lega Serie A ha, però, appena reso noti anticipi e posticipi delle giornate seguenti: dalla dodicesima alla ventiduesima di Serie A. A queste gare si aggiungono anche gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui ad attendere il Torino sul campo dell'Olimpico ci sarà la Roma. Di seguito tutti gli impegni dei granata di Baroni per novembre, dicembre e gennaio.