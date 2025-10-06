Toro News
Serie A e Coppa Italia, gli impegni del Torino: gennaio di fuoco

Gli ottavi di coppa e tutti gli anticipi e posticipi delle sfide dalla dodicesima alla ventiduesima giornata di campionato
Redazione Toro News

In archivio la sesta giornata di Serie A ma lo sguardo è già al futuro. Sono noti gli orari dalla settima alla nona giornata, con il Torino che affronterà il Napoli in casa sabato 18 ottobre alle 18:00, il Genoa sempre all'Olimpico Grande Torino domenica 26 ottobre alle 12:30 e il Bologna in trasferta nel turno infrasettimanale di mercoledì alle 20:45. Sono noti anche anticipi e posticipi delle due giornate seguenti, con Torino-Pisa domenica 2 novembre alle 15:00 e il derby in casa della Juventus alle 18:00 di sabato 8 novembre. Lega Serie A ha, però, appena reso noti anticipi e posticipi delle giornate seguenti: dalla dodicesima alla ventiduesima di Serie A. A queste gare si aggiungono anche gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui ad attendere il Torino sul campo dell'Olimpico ci sarà la Roma. Di seguito tutti gli impegni dei granata di Baroni per novembre, dicembre e gennaio.

  • NOVEMBRE:

  • TORINO-PISA (10° giornata di Serie A): domenica 2 novembre, ore 15:00

  • JUVENTUS-TORINO (11° giornata di Serie A - DERBY): sabato 8 novembre, ore 18:00

  • TORINO-COMO (12° giornata di Serie A): lunedì 24 novembre, ore 18:30

  • LECCE-TORINO (13° giornata di Serie A): domenica 30 novembre, ore 12:30

  • DICEMBRE:

  • TORINO-MILAN (14° giornata di Serie A): lunedì 8 dicembre, ore 20:45

  • TORINO-CREMONESE (15° giornata di Serie A): sabato 13 dicembre, ore 15:00

  • SASSUOLO-TORINO (16° giornata di Serie A): domenica 21 dicembre, ore 15:00

  • TORINO-CAGLIARI (17° giornata di Serie A): sabato 27 dicembre, ore 15:00

  • GENNAIO

  • VERONA-TORINO (18° giornata di Serie A): domenica 4 gennaio, ore 18:00

  • TORINO-UDINESE (19° giornata di Serie A): mercoledì 7 gennaio, ore 20:45

  • ATALANTA-TORINO (20° giornata di Serie A): sabato 10 gennaio, ore 20:45

  • ROMA-TORINO (ottavi di finale di Coppa Italia): martedì 13 gennaio, ore 21:00

  • TORINO-ROMA (21° giornata di Serie A): domenica 18 gennaio, ore 18:00

  • COMO-TORINO (22° giornata di Serie A): sabato 24 gennaio, ore 15:00

