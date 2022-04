Serie A, Giudice Sportivo: multa di 2.000 euro al Torino

Le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in seguito alle gare della 34^ giornata di Serie A

Nella giornata di oggi, martedì 26 aprile, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso pubblico il documento delle gare della 34^ giornata di Serie A. Il Torino è stato multato dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 2.000 euro "a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti". Per quanto riguarda i giocatori squalificati, sono sei coloro che non prenderanno parte alla prossima giornata di campionato: tra questi c'è il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli che sarà costretto a saltare la gara con il Torino in programma domenica 1 maggio alle 15.00. Gli altri cinque sono Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Martin Erlic (Spezia), Sergio Oliveira (Roma), Tomas Rincon (Sampdoria) e Nehuen Perez dell’Udinese. Nessun assente invece tra le fila granata.