Serie A, gli anticipi e i posticipi di aprile: quando gioca il Torino

La Lega Serie A ha comunicato le date e i giorni in cui si disputeranno le partite della trentaduesima, trentatreesima e trentaquattresima giornata di campionato. Il Torino giocherà la gara contro il Verona sabato 11 aprile alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su DAZN. Nel turno successivo i granata faranno visita alla Cremonese domenica 19 aprile alle ore 12.30 al Giovanni Zini. Anche questa si potrà vedere solo su DAZN. Infine la trentaquattresima giornata: il 26 aprile i granata ospiteranno l'Inter di Chivu all'Olimpico Grande Torino. La gara si giocherà alle 18, sarà visibile sia su Sky che su DAZN.