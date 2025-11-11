Serie A, il Giudice Sportivo multa il Torino per il lancio di oggetti nel derby

Il Giudice Sportivo ha "emesso" le sentenze dopo la conclusione dell'ultima giornata di Serie A. Ora il campionato andrà in pausa per permettere lo svolgimento degli ultimi impegni delle nazionali per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Nessuna squalifica per i giocatori del Torino, solo Asllani è stato menzionato nel comunicato per il giallo rimediato nel derby della Mole. Tuttavia il Torino sarà multato per 10.000 euro. Il motivo è da ricondurre all'atteggiamento tenuto dai sostenitori granata, colpevoli di aver lanciato monete e bicchieri di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria.