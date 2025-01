Serie A, il giudice sportivo: una giornata a Dembele

Sono state diramate le decisioni del giudice sportivo in merito alla ventunesima giornata del Campionato di Serie A 24/25. Dopo il pareggio al Franchi contro la Fiorentina, Dembelè Ali Bina è stato espulso dopo una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il giocatore francese è stato squalificato per una giornata effettiva di gara e salterà la gara contro il Cagliari di venerdì.