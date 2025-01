Serie A, la classifica: i granata girano a 21 punti, a +4 dalla zona rossa

Il Torino continua a non vincere in casa, l'ultima vittoria risale alla gara contro l'Empoli. Alla fine del girone di andata i granata hanno 21 punti, una quota tranquillizzante ma non troppo perchè la distanza dal terzultimo posto del Lecce è di soli quattro punti. In mezzo, in ogni caso, ci sono tante squadre e questo può rappresentare un fattore positivo: al momento i granata sono decimi, ma potrebbero essere scavalcati dalla Roma in caso di vittoria dei giallorossi nel derby con la Lazio.