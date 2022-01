Serie A, la classifica: il Bologna perde a Cagliari e rimane a -1 dal Toro

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della 21esima giornata di campionato

Termina con una vittoria in extremis del Cagliari la ventunesima giornata di campionato di Serie A. Questa sera alla Unipol Domus, i sardi di Mazzarri si sono imposti per 2-1 sul Bologna di Mihajlovic: alla rete di Orsolini han risposto Pavoletti e Gaston Pereiro ha completato la rimonta al 93'. Con questa sconfitta il Bologna rimane a quota 27 punti in classifica a meno uno dal Torino, mentre il Cagliari - grazie a questi tre punti importantissimi - sale a 16 punti, a meno uno dalla zona salvezza.