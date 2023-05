Serie A, la classifica: lo Spezia vince e si rilancia, Hellas costretto a fare punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite del sabato del 35° turno

La 35esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con un triplo colpo in zona salvezza. Nella giornata di venerdì, il Lecce ha pareggiato a Roma con la Lazio per 2-2, portandosi a quota 32, mentre oggi, sabato 12 maggio, alle 15, la Salernitana ha battuto l'Atalanta 1-0 con gol di Candreva, volando a quota 38. Alle 18, poi, lo Spezia ha battuto il Milan per 2-0, agganciando il Verona a quota 30. Sia la squadra ligure che quella veneta, che affronterà il Torino domenica 13 maggio alle ore 12:30, sono adesso pari al terz'ultimo posto.